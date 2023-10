As imagens da partida do Sp. Braga para a Alemanha

Os 23 jogadores convocados por Artur Jorge partiram esta segunda-feira para Berlim, onde amanhã vão defrontrar o Union Berlin (17h45), em jogo a contar para a 2.º jornada do grupo C da Liga dos Campeões. Após a derrota na jornada inaugural na receção ao Nápoles (2-1), os bracarenses procuram somar os primeiros pontos na competição. A ausência do lateral Victor Gomez, que saiu lesionado no jogo da última quinta-feira frente ao Estrela da Amadora, é o maior destaque da convocatória dos minhotos, que partem praticamente na máxima força. [Créditos: Ricardo Jr]