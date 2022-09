A comitiva do Sporting, liderada por Frederico Varandas, partiu esta terça-feira para Frankfurt , onde os leões defrontam amanhã o Eintracht pelas 17h45 em jogo da 1.ª jornada da Liga dos Campeões. Alexandropoulos e Arthur, os mais recentes reforços da equipa de Rúben Amorim, estão entre os convocados. Refira-se que o voo, que deveria ter saído de Lisboa pelas 08h55, saiu da capital portuguesa com quatro horas de atraso - às 13h01. Veja as imagens. (: Fernando Ferreira)

As imagens da partida do Sporting para Frankfurt: voo deixou Lisboa com quatro horas de atraso