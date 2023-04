O Sporting viaja esta tarde para Lisboa, um dia depois da derrota em Turim, diante da Juventus (0-1) , na 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa. Veja as imagens da partida dos leões, que no domingo, pelas 20h30, defrontam o Arouca no Estádio de Alvalade. (: Pedro Ferreira)