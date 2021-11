Passadeira da Gala da Bola de Ouro: muito glamour, Nuno Mendes e duas presenças inesperadas

O Theatre du Chatelet, em Paris, recebe esta noite a gala de entrega da Bola de Ouro 2021 , promovida pela revista francesa 'France Footbal'. São várias as figuras ligadas ao futebol mundial que marcam presença no evento (como Nuno Mendes, o único português na gala), entre jogadores candidatos ao prémio, antigos vencedores e ex-jogadores. Destaque para as presenças inesperadas de Tom Holland e Zendaya, protagonistas nos filmes mais recentes de Homem-Aranha. [Imagens: Reuters]