As imagens da vitória do FC Porto sobre o Tondela em mais um jogo-treino

O FC Porto venceu (4-3) o Tondela, em jogo-treino realizado esta quarta-feira no Estádio do Dragão. O grande destaque do encontro foi para Taremi, o avançado iraniano estreou-se a marcar pelos dragões, mas também Mateus Uribe teve direito a protagonismo... pela cor de cabelo. Veja as imagens de mais um encontro de preparação dos azuis e brancos e dos tondelenses antes do arranque oficial da temporada 2020/21. Uribe, Taremi, Sérgio Oliveira e Soares fizeram os golos portistas. [Imagens: FC Porto]