As imagens das férias de Diogo Dalot no Dubai antes de ser chamado à Seleção Nacional

Diogo Dalot foi este domingo chamado à seleção principal de Portugal para disputar o Euro'2020, depois de João Cancelo ter testado positivo à covid-19. O lateral passava férias no Dubai com a namorada, Diogo Leite, e mais alguns amigos, que partilharam algumas fotografias nas redes sociais do local onde se encontram hospedados. Veja as imagens.