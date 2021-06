As imagens de mais um Dia do Voluntário no Sporting

Desde 2020 que o Sporting celebra o dia 19 de junho como sendo o Dia do Voluntário no clube. Na edição deste ano, as ações foram levadas a cabo na Casa de Acolhimento da Associação Novo Futuro do Estoril, numa iniciativa que teve como objetivos "remodelar grande parte das instalações, lixando e pintando todas as portas, corredores e quartos, assim como do exterior, onde, além dos trabalhos de bricolage, foram plantadas várias plantas e, em breve, será instalado um campo de relva sintético doado pelo Clube e pela sua Fundação com a ajuda de alguns parceiros", segundo informação no site oficial dos leões. Percorra a galeria.