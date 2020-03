O Tottenham, orientado por José Mourinho, está fora da Liga dos Campeões e viu o Leipzig avançar para os quartos de final com um triunfo por 3-0 na Alemanha. O técnico português diz assim adeus à principal competição de clubes da Europa, que o próprio já venceu por duas ocasiões ao serviço do FC Porto (2004) e do Inter Milão (2010). [Imagens: Reuters]