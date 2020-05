De Lisboa ao Porto, passando por Setúbal e Algarve, o Dia do Trabalhador foi esta sexta-feira celebrado de uma forma diferente, com as manifestações públicas agendadas a respeitarem (quase sempre) as regras do distanciamento social. (Fotos: Lusa, José Reis/Movephoto, Rui Minderico e Pedro Noel da Luz)