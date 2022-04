E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Miguel Oliveira viveu esta quarta-feira uma tarde especial e bastante emotiva, ao fazer a viagem de Portimão até ao Autódromo Internacional do Algarve acompanhado por centenas de motards. O percurso acabou em plena reta da meta do traçado algarvio e foi a partir desse ponto que, à imprensa, reconheceu ter ficado impressionado com a adesão. [Fotos de Paulo Calado]