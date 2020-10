O Rio Ave falhou o apuramento para a fase de grupos da Liga Europa, ao perder com os italianos do AC Milan no desempate por penáltis em jogo do 'playoff', disputado em Vila do Conde. Depois de uma igualdade 1-1 no tempo regulamentar e 2-2 no final do prolongamento, a eliminatória teve de ser decidida nos penáltis e só ao 24.º pontapé, quando Aderlan Santos permitiu a defesa a Donnarumma, é que ficou decidida a favor dos italianos (9-8).