Georgina Rodríguez celebrou ontem o 29.º aniversário em família, com Ronaldo, os filhos e os que lhes são mais próximos. As fotos foram partilhadas este sábado nas redes sociais e nelas pode ver-se que Cristiano Ronaldo tem uma ligadura no pé direito. A família, em Riade.

As imagens do aniversário de Georgina em família: Ronaldo aparece com ligadura num pé