Foi na Basílica da Estrela, em Lisboa, que Nani e a companheira, Daniela, trocaram alianças. O casal, que mantém uma relação desde 2007, escolheu uma das mais conhecidas igrejas da capital para a cerimónia, onde também batizou o filho Lucas, de seis anos. O casamento, que primou pela discrição, contou com a presença de familiares e amigos próximos do casal, como Yannick Djaló, Luís Boa Morte e Oriol Rosell, com quem partilharam o momento de grande emoção e felicidade. O copo de água decorreu numa quinta na Caparica, em Almada – um espaço luxuoso com vista privilegiada sobre o rio Tejo.