Um choque violento entre Mads Roerslev Rasmussen e Shandon Baptiste, dois jogadores do Brentford, levaram à interrupção do encontro com o Wolverhampton. Os dois atletas acabaram por ser substituídos de seguida. As imagens podem chocar. [Fotografias: Reuters]

As imagens do choque violento entre jogadores do Brentford no jogo com o Wolves