O relógio do árbitro ainda não tinha completado o primeiro minuto quando Pepe e Paquetá protagonizaram a primeira interrupção do encontro depois de um choque violento de cabeças entre os dois jogadores de FC Porto e Lyon, respetivamente. Depois de assistidos pelas equipas médicas, Pepe e Paquetá retomaram ao terreno de jogo. [Imagens: Reuters e Action Images]

As imagens do choque violento entre Pepe e Paquetá nos instantes iniciais do FC Porto-Lyon