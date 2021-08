As imagens do equipamento do Ajax inspirado em Bob Marley

O Ajax apresentou esta sexta-feira aquele que será o terceiro equipamento do clube para a presente temporada. A camisola tem um significado especial, já que pretende homenagear Bob Marley e é inspirada na sua canção 'Three Little Birds'. Uma ligação explicada no site oficial do emblema holandês. "A história do Ajax, Bob Marley e 'Three Little Birds' começou em agosto de 2008, quando o Ajax disputou um particular em Cardiff, contra o Cardiff City. Os adeptos do Ajax foram convidados a permanecer nas bancadas após o jogo e para os entreter, o DJ do estádio pôs a tocar várias músicas, uma das quais foi 'Three Little Birds'. O resto é história. Os adeptos adotaram imediatamente a canção como sua e têm-na cantado em todos os jogos desde então. Um verdadeiro símbolo de esperança. Os adeptos cantam-ne independentemente do resultado do jogo", pode ler-se. [Créditos: Ajax]