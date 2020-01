O Famalicão-Mafra ( 3-0 ), que fechou os oitavos de final da Taça de Portugal, acabou por ser um dos encontros mais atribulados da temporada. Devido à depressão 'Elsa', uma enorme chuvada alagou o relvado e o encontro começou com 1h30 de atraso (às 21h48). Depois, durante a partida, uma falha de luz ditou uma interrupção de oito minutos. Com tantas paragens, o jogo só terminou às 23h50. Veja aqui as imagens. [Fotos: Lusa e Nuno Fonseca/Movephoto]