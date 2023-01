A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta segunda-feira as imagens que mostram os bastidores do primeiro dia de Roberto Martínez como selecionador nacional de Portugal. O treinador espanhol, de 49 anos, pernoitou na Casa dos Atletas e esta segunda-feira conheceu os cantos daquela que será a sua 'nova casa'. [Imagens: FPF]

As imagens do primeiro dia de Roberto Martínez na Cidade do Futebol