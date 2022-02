E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Nico Gaitán treinou esta terça-feira pela primeira vez às ordens de César Peixoto no Paços de Ferreira. O argentino, de 33 anos, reforçou os castores no último dia do mercado de transferências de inverno e está pronto a ser lançado a jogo assim que o treinador o entender. [Crédito: Paços de Ferreira]