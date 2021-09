A Seleção Nacional feminina realizou, este sábado, o último treino antes do embate com a congénere de Israel em jogo a contar para o grupo H da fase de qualificação para o Mundial de 2023. Eis os melhores momentos da sessão de treinos da equipa orientada por Francisco Neto. [Imagens: FPF]

As imagens do treino da Seleção Nacional feminina na véspera do jogo com Israel