As imagens do último adeus a Kobe Bryant

Ninguém quis faltar ao último adeus a Kobe Bryant e cerca de 20 mil pessoas deixaram o Staples Center a rebentar pelas costuras. O ambiente no exterior do pavilhão dos Lakers e dos Clippers era de muita emoção, mas lá dentro foi de levar às lágrimas. Vanessa Bryant, mulher do ex-basquetebolista, não se conteve ao recordar o marido e a sua filha Gianni Bryant, mas o discurso da lenda Michel Jordan também marcou a cerimónia denominada 'celebrar a vida'. Shaquille O'Neal foi outra das personalidades que subiu ao palco para recordar o amigo.