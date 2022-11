As imagens do último jogo da carreira de Piqué

Gerard Piqué é titular e enverga a braçadeira de capitão do Barcelona frente ao Almería, jogo que marca o adeus do central espanhol aos relvados, depois de ter anunciado o final de carreira a meio da semana. Piqué entrou em campo com os dois filhos e nas bancadas de Camp Nou é possível ver cartazes com mensagens para o jogador, de 35 anos. Substituído aos 84 minutos do encontro, Piqué deu um forte abraço a Xavi Hernández quando chegou ao banco. [Créditos: Reuters e Lusa/EPA]