As imagens impressionantes da queda de Miguel Oliveira no GP Andaluzia

Miguel Oliveira (KTM) caiu hoje na primeira curva GP da Andaluzia de MotoGP e abandonou de forma precoce a segunda corrida do Mundial. O piloto português, que arrancara do 5.º lugar da grelha - a melhor posição de sempre alcançada na categoria rainha -, perdeu duas posições no momento da partida e acabou envolvido pelo pelotão. No incidente estiveram ainda envolvidos o sul-africano Brad Binder (KTM), que pareceu tocar na traseira da mota de Miguel Oliveira, e o britânico Bradley Smith (Aprilia) [Fotos Reuters]