As imagens que geram risos em França: Mbappé, Neymar e Messi com capacetes de operário

Os craques do Paris Saint-Germain foram dar conta do ponto de situação do novo centro de treinos. O presidente Nasser Al-Khelaïfi levou a equipa profissional e funcionários dos parisienses às obras do empreendimento. Para tal, jogadores como Neymar, Mbappé e Messi tiveram de se munir do equipamento adequado. Em particular, o capacete de operário nos referidos craques tem feito as delícias dos internautas em França.