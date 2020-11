Milhares de pessoas dirigiram-se esta quinta-feira ao palácio presidencial da Argentina, em Buenos Aires, para prestar um último tributo a Diego Armando Maradona. As ruas adjacentes encheram-se por completo e muitos tentaram mesmo invadir o edifício onde decorria o velório de El Pibe, situação que obrigou as autoridades a terminar as cerimónias duas horas antes do previsto e a transportar o corpo de Maradona para outro local. [Imagens: Reuters]