Cristiano Ronaldo compareceu este sábado na conferência sobre futebol internacional que antecede a entrega dos Globe Soccer Awards , que amanhã terá lugar no Dubai. A par de CR7, também João Félix, Didier Deschamps, Miralem Pjanic e Lukaku marcaram presença mas foram as jóias que o craque português exibiu que centraram todas as atenções... [Fotos EPA e Reuters]