As lágrimas de revolta de Rodrigo Conceição caíram do rosto do jogador do Moreirense após deixar o campo já na segunda parte, na partida ante o Chaves. O filho de Sérgio Conceição foi titular e acabou consolado pelos colegas de equipa na 1ª mão do playoff de subida/manutenção da Liga Bwin. [Imagens: Sport TV]