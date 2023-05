O Bayern Munique sagrou-se este sábado campeão alemão com a vitória sobre o Colónia por 2-1 , aproveitando também o empate do Borussia Dortmund na receção ao Mainz (2-2) . Confira as melhores imagens dos festejos e da desilusão. (: Reuters, Action Images)

As melhores imagens da desilusão do Borussia Dortmund e da euforia do campeão Bayern Munique