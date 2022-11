As melhores imagens da festa espanhola após conquista do Mundial de streamers

A Espanha derrotou este domingo a França () na final do Mundial de streamers, competição em estreia que decorreu este fim de semana em Sevilha, no estádio Benito Villamarín. Estas são algumas das melhores imagens da festa espanhola após a conquista do torneio que levou milhares de adeptos ao recinto do Betis, onde jogam os portugueses Rui Silva e William Carvalho. [: Duarte Roriz/Record]