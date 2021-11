As melhores imagens da primeira (e animada!) jornada do Record Padel Challenge

Foi animada a primeira jornada do Record Padel Challenge Sponsor by Intimissimi Uomo, que decorreu, ontem, no Rackets Pro, no Estádio Universitário de Lisboa. Ontem, no Universitário de Lisboa garantiram presença para a final as seguinte duplas em M3 (nível mais avançado): Los Manetas, Família Tavares, Ribeiro/Almeida, Clube VII e Aves Raras. Já em M4 (nível iniciação) garantiram o apuramento as seguintes equipas: Bandeja de Cerveja, L.A., Estoril, Ferrão/Antunes e Polarize. No próximo sábado, realiza-se a segunda etapa de apuramento, esta na Quinta do Fojo, em Vila Nova de Gaia, de onde sairão mais dez equipas, cinco por cada escalão. No Record Padel Challenge Sponsor by Intimissimi Uomo há muitas outras atividades de lazer para passar o tempo [Fotos Pedro Catarino]