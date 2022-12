As melhores imagens da primeira edição da Corrida São Silvestre El Corte Inglés

A primeira edição da Corrida São Silvestre El Corte Inglés foi um autêntico sucesso! Eis as melhores imagens da prova que decorreu este sábado no coração de Lisboa, com destaque para os vencedores, para os sorrisos que se espalharam pelos rostos de miúdos e graúdos e ainda para a presença de várias caras bem conhecidas do público português. [Imagens: Vítor Chi/Record]