O FC Porto estreou-se esta quarta-feira na edição 2021/22 da UEFA Youth League com um triunfo em Espanha perante o Atlético Madrid, por 2-1 . Ao intervalo, os dragões já venciam, com um golo de Diogo Abreu, de penálti, aos 35 minutos; na segunda parte, El Jebari El Hannouni refez a igualdade, aos 56 minutos, mas pouco depois, aos 62', Rodrigo Pinheiro voltou a colocar na frente o FC Porto, vencedor da competição em 2019. Veja algumas das melhores imagens do encontro [Fotos José Gageiro/Movephoto]

As melhores imagens do At. Madrid-FC Porto da Youth League