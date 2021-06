Floyd Mayweather e o youtuber Logan Paul protagonizartam na última madrugada um combate de exibição que contou com a presença de 30 mil espectadores em Miami (depois das fotos,). A luta teve 8 assaltos,, mas o pugilista dominou claramente a contenda. Confira as imagens.

