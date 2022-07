O Leixões venceu, na manhã deste sábado, o Boavista (1-0) em jogo-treino disputado no Estádio do Bessa. O único golo do encontro foi da autoria de Reggie Cannon na própria baliza. Veja as melhores imagens do duelo. (: Peter Spark/Movephoto)

