A Seleção Nacional de hóquei em patins entrou da melhor forma na 54.ª edição do Campeonato da Europa, ao golear esta segunda-feira a Alemanha, por 10-0, em jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Paredes. Veja as melhores imagens da partida...