As melhores imagens do primeiro dia do Record Lisboa Fit

Cerca de quatro dezenas de pessoas cortaram a fita e apadrinharam, esta segunda-feira, o início do Record Lisboa Fit Multicare Vitality, iniciativa que vai promover o exercício ao ar livre em três espaços de treino na capital. O sol, que tem andado escondido nos últimos dias, decidiu aparecer no primeiro dia e ajudou a abrilhantar ainda mais a aula de Johnny Oliveira, que decorreu no parque de Jogos 1º de Maio, em Alvalade, local que irá acolher as restantes atividades até sexta-feira.