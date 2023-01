E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Hoje decorreu o segundo dia do Rally Dakar 2023, que ficou marcado pelo abandono de Sam Sunderland (GasGas), vencedor da edição de 2022, após uma queda na primeira etapa da prova. Eis as melhores imagens do segundo dia da competição que decorre na Arábia Saudita. [Imagens: Reuters]