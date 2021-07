Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Os dragões avançaram de início com uma espécie de segunda vaga, que só caiu de produção nos instantes finais da primeira parte e no início da segunda. Boas indicações de três jovens ‘made in’ Olival, antes de as imensas substituições tornarem a partida caótica. A defesa vacilou, nas no geral o saldo foi positivo