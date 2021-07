As notas dos jogadores do Sporting frente ao Angers, com análise à lupa aos dois reforços

Não fossem duas grandes intervenções de Maximiano na etapa inicial e o leão tinha ido para o intervalo a perder – justamente. Num onze muito mais perto daquela que será a versão da Supertaça, também se destacou o ponta-de-lança Paulinho, que além do golo, oportuno, deu apoio ao ataque e não teve medo do adversário. Veja as notas dos jogadores do Sporting na partida com o Angers ( 2-0 ).