E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Não é sempre titular mas, quando é, 'arrisca-se' a ser um dos melhores do Sporting, facto que os números ajudam a provar. Ontem marcou com a felicidade que um grande jogo pedia. Pote voltou aos golos com estilo. [Fotografias: Movephoto]