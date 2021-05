Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Coates voltou a ser intransponível na defesa, assim como Palhinha no meio-campo. Uma vitória selada com um golaço de Paulinho: parou no peito e, sem deixar cair a bola no chão, rematou com força e colocado. [Imagens: José Reis / Movephoto]