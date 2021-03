Depois de oito temporadas na equipa de fábrica da Yamaha - a Monster Energy -, Valentino Rossi mudou-se de armas e bagagens para a formação satélite, a Petronas Yamaha SRT. E esta segunda-feira surgiu um dos momentos mais esperados das últimas semanas, com a revelação das novas cores que o veterano piloto italiano irá levar esta temporada. Naquela que pode mesmo ser a sua última no MotoGP...

As novas cores de Valentino Rossi: serão as últimas no MotoGP?