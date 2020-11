Kylian Mbappé criticou a atuação do árbitro do jogo entre o PSG e Nantes quando se dirigia para os balneários ao intervalo e as câmaras de televisão registaram o momento. Imagens e palavras que prometem ainda dar muito que falar em França. O PSG venceu por 3-0 , com todos os golos a serem apontados na 2.ª parte do encontro da 9.ª jornada da figa francesa.