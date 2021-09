«As pessoas vão ficar a olhar...»: a ex-Miss Áustria que não esconde os trunfos

A cada fotografia que publica, Katharina Mazepa faz suspirar os seguidores com as suas curvas voluptuosas. E não é para menos. A modelo, que foi Miss Áustria em 2014, é apaixonada por fitness e não descura os cuidados com a imagem. E tem um lema para continuar a atrair muitos ‘gostos’: "As pessoas vão ficar a olhar, por isso faça com que valha a pena que percam o tempo delas". Os seguidores agradecem os cuidados e mostram-se fiéis às suas partilhas.