As 'pontas soltas' do Sporting: os jogadores que não entram nas contas de Amorim

O Sporting versão 2022/23 já ganha forma, mas subsistem ainda várias ‘pontas soltas’ , isto é jogadores que não entram nas contas de Rúben Amorim, que a estrutura terá de resolver até final do mercado. Enquanto esperam por colocação, os excedentários vão, também, apresentar-se, mas à parte do restante plantel e semanas depois do dia 1 da nova época, na segunda-feira.