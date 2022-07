O Ajax divulgou, esta segunda-feira, as primeiras imagens de Francisco Conceição com a camisola do clube. Recorde-se que o extremo português, que esta segunda-feira esteve no centro de treinos da formação holandesa e conheceu os novos companheiros, assinou contrato válido até junho de 2027 . (: Ajax)

