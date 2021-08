Fransérgio foi apresentado na tarde desta quarta-feira como reforço do Bordéus. O negócio com o Sp. Braga foi feito por 4,5 milhões de euros no imediato, mais 3M€ por objetivos. Fransérgio parte assim para uma nova experiência na sua carreira, na mediática Ligue 1. [Imagens: Bordéus / Twitter e Direitos Reservados Record]