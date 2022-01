E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Kevin Mirallas já trabalha às ordens de Ricardo Sá Pinto no Moreirense e o clube divulgou, esta tarde, as primeiras imagens do internacional belga, uma das contratações mais surpreendentes desta janela de mercado. O jogador já está inscrito na Liga Portugal e vai envergar a camisola 87. [Fotos: Moreirense FC]