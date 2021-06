As primeiras imagens (espetaculares) do circuito do GP da Arábia Saudita

O Grande Prémio da Arábia Saudita promete ser espetacular e será a penúltima etapa do mundial de Formula 1 deste ano (entre 3 e 5 de dezembro). Os monolugares poderão registar velocidades médias superiores a 250 km/h nos mais de 6 quilómetros de extensão de um circuito com... 27 curvas. O traçado de Jeddah será, segundo a Fórmula 1, o citadino mais rápido de sempre e, a 6 meses do grande dia, a organização mostrou as primeiras imagens do que vai ser o grande complexo onde se insere o circuito, desenhado pelo famoso Hermann Tilke [Fotos Tom Cooney/TEAM SMG]