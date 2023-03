As tarjas que surpreenderam Guimarães esta manhã

A cidade de Guimarães acordou com várias tarjas espalhadas por diversos locais estratégicos, a apelar aos adeptos do Vitória para marcarem presença no encontro com o Arouca, da 24.ª jornada, que se realiza este sábado, pelas 18 horas, no Estádio D. Afonso Henriques. No âmbito de uma campanha que tem por objetivo garantir 25 mil adeptos no recinto desportivo, a claque dos vimaranenses, White Angels, colocou tarjas no emblemático Largo do Toural, junto ao estádio, mas também nas principais vias de entrada e saída da cidade.